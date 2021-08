São Paulo sofre empate nos minutos finais e estaciona no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gol sofrido nos minutos finais, o São Paulo cedeu o empate por 1 a 1 com o Juventude neste domingo (29), em Caxias do Sul, e desperdiçou a possibilidade de saltar na tabela de classificação. A partida foi válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time paulista, que frequentou a zona do rebaixamento neste Nacional, chega aos 22 pontos e perdeu a chance de entrar na primeira parte da tabela de classificação. Se tivesse vencido, o time tricolor ultrapassaria pelo menos dois adversários na tábua de pontuação (Santos e o Athletico).

O time paulista vinha de vitórias no Brasileiro sobre Sport, Grêmio e Athletico, e de um empate com o Palmeiras.

Em Caxias do Sul, a partida foi bastante truncada e com poucas chances de gol na etapa inicial. Com dificuldades na criação de jogadas, o Juventude foi quem mais esteve perto de abrir o placar na primeira etapa, com chutes de longa distância. A principal oportunidade dos são-paulinos foi com Rigoni, aos 31 minutos. Ele recebeu passe de Luan e chutou rasteiro, mas Marcelo Carné defendeu.

Reinaldo abriu o placar aos 39 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti. Seis minutos depois, o Juventude conseguiu o empate. Após cobrança de falta, a zaga do São Paulo vacilou, e Ricardo Bueno, livre de marcação, dominou a bola e chutou forte para empatar.

Autor do gol, Reinaldo diz que o empate tem gosto de derrota. "A gente sabia que vinha aqui para vencer e subir mais na tabela. Infelizmente tomamos o gol ali. É trabalhar também essa bola parada. É um gosto amargo, sim", disse o ala são-paulino em entrevista à Globo.

Juventude: Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes (Didi), Quintero (Capixaba), Forster, William Matheus; Castilho, Matheus Jesus (Roberson), Wagner (Chico); Ricardo Bueno e Sorriso (Bruninho). Técnico: Marquinhos Santos.

São Paulo: Volpi; Bruno Alves, Miranda, Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor (Igor Gomes), Benítez (Gabriel Sara), Reinaldo; Rigoni (Juan) e Luciano (Eder). Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 SÃO PAULO

Motivo: 18ª rodada do Brasileirão

Data e hora: 29 de agosto de 2021, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi (RS)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Auxiliares: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva (ambos PI)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Ricardo Bueno e William Matheus, pelo Juventude; Léo, Luan, Luciano, Igor Vinícius e Miranda, pelo São Paulo

Gols: Ricardo Bueno, aos 45 minutos do segundo tempo, para o Juventude; e Reinaldo, aos 39 minutos do segundo tempo, para o São Paulo.