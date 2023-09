São Paulo será a sede da final da SLS, a Liga Mundial de Skate

São Paulo está confirmado como sede da etapa final da Street League Skateboarding (SLS) deste ano. O evento, conhecido como SLS Super Crown World Championship, acontece nos dias 2 e 3 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera. Este é o segundo ano seguido que a disputa do título será no Brasil. Em 2022, o Super Crown World Championship foi realizado no Rio de Janeiro.

De acordo com o GE, os ingressos para o SLS Super Crown World Championship começam a ser vendidos para o público geral a partir desta quarta-feira. No primeiro lote, os bilhetes partem de R$ 150 no sábado e R$ 200 no domingo, dia da grande final. Meias-entradas estão disponíveis em todos os setores e as vendas serão realizadas exclusivamente na Ticketmaster.

Antes, nos dias 25 e 26 de setembro, acontecerá a pré-venda exclusiva para clientes da BB Seguros, que terão 30% de desconto na compra. A expectativa da organização é receber mais de 15 mil fãs, 4 mil a mais que o ano passado no Rio.