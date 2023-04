São Paulo resolve no fim, vence venezuelanos por 2 a 0 e dá respiro a Ceni

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo resolveu no fim e venceu a Academia Puerto Cabello por 2 a 0, no Morumbi, na segunda rodada da Sul-Americana.

Marcos Paulo e Michel Araújo marcaram os gols da partida, aos 40 e aos 42 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro tento de ambos com a camisa do São Paulo.

A equipe comandada por Rogério Ceni dominou a partida, mas encontrava dificuldade para tirar o zero do placar. A Puerto Cabello, por sua vez, finalizou a gol apenas uma vez no primeiro tempo.

O time paulista chega aos seis pontos e se mantém na liderança do Grupo D. O Tolima vem logo atrás, com três, e está enfrentando o Tigre na rodada.

O São Paulo volta a campo pela Sul-Americana no dia 2 de maio para enfrentar o Tolima, fora de casa, enquanto a Puerto Cabello recebe o Tigre no dia seguinte. Antes disso, os comandados por Ceni entram em campo pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil.

Curiosidade: A torcida são-paulina presente no Morumbi apoiou a equipe com a bola rolando, vaiou no final do primeiro tempo e terminou aplaudindo.

CENI TEM RESPIRO

O ídolo são-paulino chegou pressionado no cargo, mas conseguiu certo alívio após o resultado. A soma de atuações apagadas da equipe com o comportamento do treinador haviam feito com que uma eventual demissão entrasse em pauta.

Ceni escalou um "mistão" do São Paulo, promovendo cinco mudanças no time que foi derrotado pelo Botafogo na estreia do Brasileirão. Raí Ramos, Beraldo, Pablo Maia e Juan e Alisson entraram nos lugares de Rafinha, Alan Franco, Jhégson Mendes, Rato e Calleri.

Em casa, o Tricolor foi superior e imprimiu seu ritmo, mas falhava na conclusão das jogadas até a reta final. As principais chances do time saíram pelo lado esquerdo.

Calleri entrou após o intervalo e o Tricolor ficou mais perigoso no ataque —foi dele a assistência para o gol de Marcos Paulo. O São Paulo ainda ampliou na sequência e decretou a vitória.

SÃO PAULO

Rafael; Raí Ramos, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Marcos Paulo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Juan (Calleri) e Alisson (Rato); Luciano (Patryck). T.: Rogério Ceni

CABELLO

Romero; La Hoz (Cáceres), Rivero, Peraza e Osio; Cedeño, Iliya (Stephens), Figueroa (Colina) e Pérez; Lugo (Guerrero) e Hernández (Ayine).

T.: Noel Sanvicente

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e hora: 18 de abril de 2023, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Ivo Mendez (BOL)

VAR: Roberto Sanchez (EQU)

Gols: Marcos Paulo, aos 40 minutos do 2º tempo, e Michel Araújo, aos 42

Amarelos: Rodrigo Nestor