São Paulo renova contrato de Léo por mais três anos e meio

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou na manhã deste sábado (26) a renovação do contrato do zagueiro Léo. O vínculo do atleta com o clube agora tem duração até dezembro de 2024.

"Estou muito feliz aqui no São Paulo, buscando evoluir a cada dia, e acredito que temos condições de conquistar ainda mais", afirmou o atleta em nota divulgada no site oficial do clube. Para Léo esse novo contrato tem um significado diferente, mais especial, já que significa um reconhecimento do trabalho realizado no clube desde a sua chegada.

Contratado em 2019 junto ao Fluminense, ainda sob a alcunha de Léo Pelé, o jogador já realizou 74 partidas com a camisa tricolor. Ganhou confiança com a chegada do treinador Hernán Crespo e, na campanha do título paulista, participou de 15 das 16 partidas.

O bom momento do jogador contrasta com o momento complicado vivido pelo clube no Brasileirão. Ainda sem vencer, o São Paulo busca a primeira vitória no domingo (27) diante do Ceará, no Castelão. O clube paulista ocupa a 17ª posição no torneio nacional, com três pontos conquistados.