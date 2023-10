São Paulo receberá Red Bull Bragantino na Vila Belmiro devido a show no Morumbi

A CBF incluiu em seu site a alteração no palco da partida. A entidade informou que a solicitação partiu do time tricolor, mandante do duelo.

O Morumbi será palco o show da banda Red Hot Chilli Peppers no dia 10/11. O estádio também vai receber apresentações do grupo RBD nos dias 12 e 13.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo realizará na Vila Belmiro a partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 8 de novembro, às 20h (de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileiro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.