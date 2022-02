São Paulo pressiona a Inter de Limeira, mas fica no 0 a 0 no Morumbi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não conseguiu sair de um empate por 0 a 0 com a Inter de Limeira nesta quinta-feira (17), no Morumbi, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Em uma noite chuvosa na capital paulista, a equipe de Rogério Ceni teve controle total do jogo, mas as bolas que entraram nos acréscimos das duas últimas partidas, encerradas com vitórias, dessa vez, pararam nas traves da equipe do interior.

Com uma estratégia de priorizar a defesa, a Inter de Limeira deu a bola ao São Paulo e fez com que os donos da casa trabalhassem jogadas laterais. Melhor no quesito em relação ao que vinha mostrando no Paulisto, o time tricolor levou algum perigo, mas não o suficiente para sair com os três pontos.

O resultado freia a reação são-paulina e a mantém na segunda colocação do grupo B, agora com oito pontos, três a menos que o líder São Bernardo, que fez uma partida a mais.

Já a Inter de Limeira é lanterna do grupo A, o mesmo do Corinthians, mas com os mesmos sete pontos de Água Santa e Guarani, imediatamente acima na chave.

As duas equipes voltarão a campo no próximo domingo (20). O São Paulo terá pela frente um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, às 18h30 (de Brasília). Um pouco mais tarde, às 20h30, a Inter de Limeira receberá a Ferroviária.

SÃO PAULO

​Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Juan) e Léo; Nestor (Alisson) Pablo Maia (Reinaldo) e Gabriel Sara; Marquinhos (Eder), Nikão (Rigoni) e Calleri. T.: Rogério Ceni

INTER DE LIMEIRA

Rafael Pin; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Johny Douglas, Matheus Galdezani (Celsinho), Lima e Geovane (Tito); Diego Tavares (Pedro do Rio) e Ronaldo (Thiago Alagoano). T.: Vinícius Bergantim

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araújo

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Amanda Pinto Matias

VAR: Vinicius Furlan

Cartões Amarelos: Tito e Rodolfo Filemon (INL)