São Paulo precisa triplicar pontuação no BR para sonhar com volta à Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliminado da Libertadores pelo Palmeiras, o São Paulo começa a fazer contas para voltar ao torneio continental na próxima temporada. E para isso precisará melhorar seu desempenho no Campeonato Brasileiro. A equipe está apenas na 14ª colocação, com 18 pontos em 16 partidas.

Tomando como base as edições passadas, os times com piores desempenhos a conquistarem uma vaga para a Libertadores desde que o número de classificados via Brasileirão aumentou para seis foram Chapecoense, em 2017, e Santos, em 2020. Ambas somaram 54 pontos.

Para sonhar com uma vaga na Libertadores, o São Paulo precisará triplicar os 18 pontos que já conquistou nas próximas 22 rodadas que restam no Brasileirão. A situação, no entanto, pode piorar dependendo do desempenho da parte de cima da tabela. Athletico (57 pontos), em 2016, Atlético-MG (59), em 2018, e Corinthians (56), em 2019, precisaram fazer mais do que 54 pontos para irem para as fases prévias da competição continental.

O São Paulo tenta engatar no Brasileirão depois de um começo ruim. A equipe somou sete pontos nos últimos três jogos e deixou para trás a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, os comandados de Hernán Crespo visitam o Sport, às 20h30 (de Brasília) do domingo (22).

O outro caminho que leva para a Libertadores é mais curto, e o São Paulo segue com chances. A equipe começa a decidir as quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza na próxima quarta-feira (25), no Morumbi. A volta, marcada para o dia 15 de setembro, será no Castelão, na capital cearense.