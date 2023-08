São Paulo perde do San Lorenzo fora e fica pressionado nas oitavas da Sul-Americana

Your browser does not support the video tag.





SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo perdeu para o San Lorenzo hoje (3), por 1 a 0, no Nuevo Gasómetro, na Argentina, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Bareiro, aos cinco minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória do San Lorenzo.

Com o resultado, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença no Morumbi para se classificar.

Vale lembrar que James Rodríguez e Lucas Moura não jogaram porque não foram inscritos para esta fase da Copa Sul-Americana.

São Paulo e San Lorenzo voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.

Antes disso, o São Paulo enfrentará o Atlético Mineiro domingo (6), no Morumbi, às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o San Lorenzo terá uma semana livre até o reencontro das equipes.

COMO FOI O JOGO

Com duas defesas muito fortes, o jogo começou sem grandes chances. Apesar de jogar fora de casa, o São Paulo não abdicou de ficar com a bola e tentar atacar.

O São Paulo ficou mais com a bola, mas encontrou dificuldades para furar a boa defesa do San Lorenzo. Por outro lado, o time argentino ficava de olho no contra-ataque, no entanto, também não conseguiu levar perigo.O primeiro tempo terminou morno sem grandes chances de gol. O São Paulo ficou mais com a bola e controlou o jogo, mas não conseguiu envolver a defesa do time argentino, que não fez questão de ter a posse.

O segundo tempo começou em um ritmo acima do primeiro. O São Paulo seguiu com a bola, mas em um vacilo defensivo sofreu um gol do San Lorenzo e começou a jogar de forma mais objetiva em busca do empate.

Após abrir o placar, o San Lorenzo recuou e deixou o São Paulo ficar com a bola. Dorival mexeu e buscou dar mais velocidade e objetividade ao time com as entradas de Michel Araujo e David. Com isso, a equipe paulista começou a rondar a área argentina.

As alterações deixaram o São Paulo mais ofensivo e com a linha mais alta. A equipe tentou ferir o San Lorenzo, mas o time argentino se encontrava com uma defesa muito bem postada e armado para o contra-ataque.

SAN LORENZO

San Lorenzo: Batalla, Giay, Rafael Pérez, Campi, Gastón Hernández, Braida; Jalil Elías, Maroni (Carlos Sánchez), Leguizamón, Nahuel Barrios; Bareiro.

T.: Rubén Insúa

SÃO PAULO

Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor (Michel Araujo), Wellington Rato (David), Luciano (Alexandre Pato); Calleri. T.: Dorival Júnior

Local: Nuevo Gasómetro, na Argentina

Competição: Partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Wilmar Navarro (COL) e Jhon Leon (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Nestor, Arboleda, Michel Araujo, David (SAO)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Bareiro (SLO);