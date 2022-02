São Paulo para no goleiro do Campinense, mas avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo dominou as ações contra o Campinense em jogo nesta quinta-feira (24), no estádio Amigão, mas ficou apenas no 0 a 0 e, assim, precisou contar com a vantagem do empate prevista no regulamento para avançar para a segunda fase da Copa do Brasil.

A equipe de Rogério Ceni fez uma de suas atuações com mais chances de gol na temporada. A equipe tricolor não saiu de campo com uma goleada apenas pelo fato de Mauro Iguatu estar em grande noite. O goleiro do Campinense fez quatro grandes defesas dentro da área.

Na próxima fase, o São Paulo enfrentará o Manaus, que se classificou também nesta quinta, ao vencer o São Raimundo (AM) por 1 a 0. O duelo acontecerá na semana do dia 9 de março ou 16 de março. Um novo empate na segunda fase levará o jogo para as penalidades.

Até lá, o São Paulo ainda volta suas atenções para o Campeonato Paulista. A equipe visitará o Água Santa na próxima segunda (28), pela nona rodada do torneio. Já o Campinense irá a campo no sábado (5), contra o Botafogo-PB, pela sétima rodada da Copa do Nordeste.

CAMPINENSE

Mauro; Felipinho, Michel (Matheus Régis), Vinicius e Emerson; Rafinha, Alan (Cláudio), Juninho (Patrick Recife) e Dione; Iago Silva (Gabriel Pereira) e Olávio (Juninho Potiguar). T.: Ranielle Ribeiro

SÃO PAULO

Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Marquinhos), Gabriel Sara e Nikão (Luciano); Alisson (Igor Gomes) e Calleri (Eder). T.: Rogério Ceni

Estádio: Amigão, em Campina Grande (PB)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)

Cartões Amarelos: Felipinho e Cláudio (CAM); Alisson e Eder (SAO)