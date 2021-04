São Paulo oficializa a contratação do meia argentino Benítez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo oficializou, nesta terça-feira (6), a contratação por empréstimo do meia argentino Martín Benítez, que pertence ao Independiente (ARG) e chega ao Morumbi após passagem pelo Vasco.

O clube aguardava a chegada da documentação para anunciar o reforço, que já está treinando na capital paulista desde março. O vínculo vai até o dia 31 de dezembro deste ano, com opção de compra em 2022.

A equipe tricolor publicou um curto vídeo que mostra algumas imagens de infância do jogador de 26 anos. "Quando comecei a jogar, se tivessem me falado 'você vai jogar no São Paulo', eu não acreditaria", diz Benítez na narração.

Conterrâneo do técnico Hernán Crespo, Benítez chega ao São Paulo com a função de abastecer os atacantes atuando como um tradicional camisa 10.

O jogador, que sofreu com lesões nos últimos meses, terá como aliado o preparador físico Alejandro Kohan, com quem trabalhou no Independiente em 2017.