São Paulo joga para manter a liderança do Brasileiro; Sport tem a volta de Jair Ventura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mudança de horário, inicialmente era às 20h30, o São Paulo vai enfrentar o Sport neste domingo (6), às 16h, no Morumbi, em São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O dia e horário foi alterado pela antecipação do clássico Santos x Palmeiras -de domingo para este sábado-, às 17h. Com o fato, São Paulo e Sport preencheram a lacuna das 16h.

Uma das apostas do técnico Diniz contra a equipe de Recife é a dupla Arboleda e Bruno Alves na zaga. Ambos jogaram contra o Goiás na vitória por 3 a 0, na última quinta-feira. Além de bater os goianos, o São Paulo assumiu a liderança do campeonato, com 44 pontos, dois a mais que o segundo colocado, o Atlético-MG.

O rival vai ter a volta do técnico Jair Ventura, afastado após testar positivo para a Covid-19 na véspera do jogo contra o Atlético-GO, no final de semana passada. Junto com o treinador, quase toda a comissão técnica pegou a doença.

"Eu não pensei em ficar do jeito que fiquei, quando tive a Covid. Foram cinco dias, praticamente seis dias de cama. Calafrios, dor no corpo, febre, foi bem difícil, eu ainda estou me recuperando, sem os sintomas, mas ainda um pouco debilitado", disse Ventura, que comemora o retorno aos campos.

Uma das dores de cabeça para o treinador no duelo contra o São Paulo é a baixa de Leandro Barcia, que sofreu uma lesão no joelho.

Thiago Neves deve entrar no lugar de Marquinhos, que cumpre suspensão automática. Outra boa notícia é entrada de Dalberto, recuperado da Covid-19

O leonino vem em queda no campeonato sem pontuar em suas últimas três partidas, além do jejum de quatro rodadas. Atualmente ocupa o 16º lugar, um acima da zona de degola, com 25 pontos.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Robert Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

SPORT

Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Márcio Araújo, Ricardinho, Jonathan Gomes e Lucas Mugni; Leandro Barcia e Marquinhos (Mikael). Técnico: Jair Ventura

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 16h deste domingo (6)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)