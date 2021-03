São Paulo goleia Santos no Morumbi e embala no Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O duelo dos treinadores argentinos Hernán Crespo e Ariel Holan, neste sábado (6), quase foi ofuscado por um gramado encharcado no Morumbi. Em jogo disputado após forte chuva na capital paulista, o São Paulo goleou o Santos por 4 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Após um primeiro tempo muito prejudicado pelas condições do campo e sem gols, Gabriel Sara abriu o placar para os donos da casa em cruzamento de Daniel Alves, aos 4 minutos da segunda etapa.

Aos 28, Luciano cruzou para área e o zagueiro Luan Peres, do Santos, desviou contra o próprio gol. Aos 30, Pablo acertou belo chute de fora da área, de cobertura. O camisa 9 soma três gols nas últimas quatro partidas. Tchê Tchê, aos 43, acertou o ângulo para dar números finais à partida.

A novidade na escalação do time do argentino Hernán Crespo foi o jovem Rodrigo Nestor. Aos 20 anos, ele começou como titular no meio de campo no lugar de Igor Gomes, lesionado. Foi sua segunda partida entre os 11 iniciais.

Além do ótimo resultado em campo, o torcedor são-paulino tem mais um motivo para comemorar neste sábado. O presidente Julio Casares afirmou ao SporTV que acertou a volta do zagueiro Miranda, 36, tricampeão brasileiro no clube.

"Está retornando. Falei há pouco com ele por telefone. O Miranda vem para reforçar o nosso elenco", afirmou.

A partida marcou a estreia do também argentino Ariel Holan, novo técnico da equipe do Santos. Para a partida, ele não pôde contar com nomes como Marinho e Pará, ambos se recuperando da Covid-19.

O time do Morumbi chegou a seu quarto jogo de invencibilidade, contando a última rodada do Brasileiro, contra o Flamengo.

O São Paulo lidera o Grupo C, com 7 pontos, à frente da Ferroviária. O próximo duelo da equipe é contra o Novorizontino, fora de casa, às 16h30 do próximo sábado (13), pelo Paulista. Já o Santos volta a campo pelo estadual contra o Ituano, na Vila Belmiro, no mesmo dia, mas às 19h.

A equipe santista ainda não venceu no Paulista, e soma apenas dois pontos no Grupo D.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Arboleda (João Rojas), Bruno Alves e Léo; Igor Vinícius, Rodrigo Nestor (Luan), Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano (Tchê Tchê) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

SANTOS

John, Sandro, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Bruno Marques (Gabriel Pirani); Lucas Braga, Soteldo e Jean Mota (Marcos Leonardo). Técnico: Ariel Holan.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 X 0 SANTOS

Local e horário: Morumbi, em São Paulo

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP).

Cartões Amarelos: Pablo (SAO)

Gols: São Paulo, no segundo tempo: Gabriel Sara, aos 4 minutos; Pablo, aos 30 minutos; Luan Peres, contra, aos 27 minutos; e Tchê Tchê, aos 41 minutos.