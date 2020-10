São Paulo goleia o Taboão por 29 a 0 pelo Paulista feminino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo goleou o Taboão da Serra por 29 a 0 na tarde desta quarta-feira (21), em Barueri, pela segunda rodada do Grupo 1 do Campeonato Paulista feminino de futebol.

A etapa inicial foi concluída com o placar de 17 a 0 a favor das tricolores. No segundo tempo, a equipe marcou mais 12 e fechou a goleada.

Kamilla (6), Carol (5), Emely (4), Giovaninha (3), Duda (3), Andressa (2), Glaucia (2), Giovana, Andressa e Pérolla marcaram para o São Paulo, que ainda contou com um gol contra do Taboão.

"A gente usa a camisa do CATS [Clube Atlético Taboão da Serra], mas só para participar do Campeonato Paulista. Ninguém recebe salário, não temos apoio nenhum, nem uniforme de treino a gente tem. Somos só nós e a comissão técnica mesmo. Treinamos dois dias pra começar o campeonato, mas não vamos baixar a cabeça nunca", disse a volante Nini, do Taboão, em entrevista à TV FPF.

Outras atletas destacaram o poder de superação da equipe, que enfrentava um rival muito mais estruturado e com atletas da seleção brasileira no elenco.

No Campeonato Paulista de 2019, a maior goleada foi aplicada pelo Santos, que venceu duas partidas pelo placar de 8 a 1, contra Portuguesa e Juventus. A atacante Glaucia, hoje no São Paulo, defendia o time da Vila Belmiro e marcou duas vezes sobre a Portuguesa e uma diante do time da Mooca.

A vitória desta quarta foi a segunda do clube do Morumbi no Paulista de 2020. Na estreia, o time do técnico Lucas Piccinato, que voltou ao comando nesta quarta após período afastado por Covid-19, venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0.

No próximo domingo (25), as são-paulinas encaram o Realidade Jovem, no CT Laudo Natel, em Cotia, pela terceira rodada do Estadual. Na estreia da equipe, as atletas do Realidade venceram o Taboão por 2 a 1.

Em 2019, no primeiro ano do novo projeto de futebol feminino do São Paulo, o clube ficou com o vice-campeonato paulista, perdendo a decisão para o Corinthians.