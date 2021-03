São Paulo goleia Inter de Limeira e vence a primeira com Crespo

Gols: Gabriel Sara (SAO), aos 4min do 1ºT; Pablo (SAO), aos 17min, Luciano (SAO), aos 30min, e Joao Rojas (SAO), aos 46min do 2ºT

Pablo caiu pela direita e achou passe de calcanhar para Igor Vinícius, que acionou Luciano na área. De primeira, o atacante bateu na saída do goleiro e acertou o poste direito. Gabriel Sara ficou com o gol vazio para aproveitar o rebote.

Depois de empatar com o Botafogo-SP na estreia, o São Paulo construiu um triunfo tranquilo em Limeira. Os visitantes se impuseram rapidamente e não demoraram a abrir o placar, logo aos quatro minutos do primeiro tempo.

O resultado na tarde de quarta-feira (3) levou o time do Morumbi aos quatro pontos no Campeonato Paulista e à liderança do Grupo B. A formação do interior, ainda zerada em duas rodadas de competição, ocupa a última colocação do Grupo A.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu pela primeira vez na temporada 2021. Em sua segunda partida sob comando do argentino Hernán Crespo, a equipe tricolor visitou a Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, e levou a melhor por 4 a 0, gols marcados por Gabriel Sara, Pablo, Luciano e Rojas.

