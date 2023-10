São Paulo fica 'órfão' de Calleri e dá novo desafio a Dorival

SÃO PAULO/SP - A cirurgia no tornozelo de Calleri deve tirar um dos principais nomes do São Paulo do restante da temporada —o clube ainda tem 12 jogos para fazer antes de fechar sua participação no Campeonato Brasileiro.

Sem tocar no Calleri. E agora?

O técnico Dorival Júnior terá um novo desafio até o fim do ano: fazer de sua equipe funcionar ofensivamente sem "tocar no Calleri" —a frase virou grito de torcida em meio ao faro de goleador do camisa 9, que é o artilheiro isolado do time em 2023 com 14 gols, bem à frente dos 11 marcados pelo vice-líder Luciano.

O atacante brasileiro, aliás, é uma das opções para suprir a ausência de Calleri. Luciano não vem atuando como um centroavante de fato no time tricolor, mas pode ser utilizado desta forma —como já o fez em outros momentos da carreira.

Outra opção atende pelo nome de Erison. Contratado justamente para ser uma alternativa ao argentino, ele acumulou lesões nos últimos meses, mas está voltando aos treinamentos e pode reduzir a dor de cabeça de Dorival na reta final da temporada.

Juan também briga por uma vaga. Formado na base do São Paulo, o atacante de 21 anos vem ganhando cada vez mais espaço na equipe e, apesar de não ser um "grandalhão" para competir no alto com os zagueiros, já fez as vezes de pivô e agradou ao comandante.

Pato corre por fora. Considerado um dos nomes pesados do elenco, ele não conseguiu atingir o ápice da forma física e chegou a ficar fora até do banco de reservas nas finais da Copa do Brasil. Pato precisa mostrar serviço, já que seu contrato termina em dezembro e, por enquanto, não há conversas em andamento para uma renovação.

Uma das últimas opções é David, que é originalmente um atacante de lado de campo que pode ser improvisado na posição de Calleri. A falta de ritmo de jogo do atacante que pertence ao Inter, no entanto, vira obstáculo por uma sequência.

Dorival ainda tem alternativas mais ousadas. Uma delas é utilizar Lucas ou James Rodríguez na função de "falso nove" e abrir uma vaga no meio de campo. Já o jovem Talles Wander, destaque da base, é outra surpresa que pode figurar no elenco e ser testado para 2024.