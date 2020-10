São Paulo fica no 0 a 0 no Morumbi e mantém tabu contra o Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Grêmio ficaram no 0 a 0 na noite deste sábado (17) no Estádio do Morumbi, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. O resultado freou a sequência de vitórias que o São Paulo encaminhava - venceu os dois últimos jogos - e também deu continuidade de um tabu de agora nove jogos sem vencer o Grêmio. Desde setembro de 2015 foram nove confrontos entre os dois tricolores, sendo quatro vitórias gremistas e, agora, cinco empates.

O resultado não tirará o São Paulo do G4. Isso porque, mais cedo, o Fluminense empatou em casa com o Ceará e estacionou nos 26 pontos. O Tricolor paulista, quarto colocado, soma 27 pontos, empatado com o Santos. Já o Grêmio subiu uma posição na tabela. Agora é o 10º com 21 pontos.

O próximo compromisso de ambos os times será pela Copa Libertadores. Já eliminado na competição, o São Paulo enfrentará o Binacional na terça-feira (20) para tentar ficar na terceira colocação no grupo D e assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana. Na quinta (22), o Grêmio receberá o América de Cali para tentar manter a liderança do grupo E.

O São Paulo começou melhor o jogo, exercendo muita pressão em cima dos gremistas. Aos 15 minutos, o time de Fernando Diniz já contava com 85% de posse de bola. Aos poucos, o Grêmio começou a crescer e a deixar o jogo mais equilibrado, porém nenhum dos dois times foram para o intervalo com chance real de gol.

O nível técnico caiu bastante na segunda etapa da partida, com os dois times disputando a bola com intensidade no meio campo, mas chegando poucas vezes ao ataque. Fernando Diniz colocou mais homens de frente para tentar abrir o placar, mas, na melhor oportunidade que teve, Daniel Alves isolou a cobrança de falta na entrada da área.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 0 GRÊMIO

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data: 17/10/2020, sábado Hora: 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo/SP

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Helton Nunes (ambos de SC)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Igor Gomes, Daniel Alves, Luan e Vitor Bueno (São Paulo); Geromel e Kanneman (Grêmio).

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Daniel Alves, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Gabriel Sara (Toró); Igor Gomes (Vitor Bueno), Brenner (Paulinho Boia) e Luciano (Trellez). Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO

Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique, Maicon (Jean Pyerre) e Alisson (Thaciano); Isaque (Lucas Silva), Luiz Fernando (Ferreira) e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho.