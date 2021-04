São Paulo faz treino tático desfalcado por Hernanes e Orejuela

O treinador não contou novamente com Orejuela e Hernanes, que fizeram tratamento no departamento médico do São Paulo. A dupla apresenta problemas musculares e não tem previsão para retornar às atividades com o restante do elenco.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, comandou um treino tático nesta quarta-feira (7), no CT da Barra Funda, enquanto o time aguarda definição sobre o calendário de futebol.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.