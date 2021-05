São Paulo faz primeiro jogo sem peso da fila e vence o Sporting Cristal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda saboreando a conquista do título paulista e livre da pressão por taças que rodeou o clube nos últimos nove anos, o São Paulo venceu o Sporting Cristal (PER) nesta terça-feira (25), por 3 a 0, no Morumbi, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Bruno Alves, Rojas e Vitor Bueno anotaram os gols do triunfo são-paulino. Insuficientes, porém, para chegar à liderança do Grupo E da competição continental.

Com a vitória sobre o Rentistas (URU) no outro jogo da chave, o Racing (ARG) foi a 14 pontos e confirmou a vaga como primeiro colocado, três pontos à frente da equipe tricolor, que enfrentará nas oitavas de final o líder de algum outro grupo da Libertadores.

O sorteio da primeira fase do mata-mata está previsto para acontecer no próximo dia 2 de junho.

Dois dias depois de levantar o troféu de campeão estadual, o técnico Hernán Crespo resolveu, assim como nos últimos dois jogos do torneio, dar descanso aos titulares são-paulinos.

O time reserva, capitaneado por Hernanes, mostrou melhor circulação da bola e foi mais perigoso ao gol adversário do que na derrota para o Racing por 1 a 0, na terça (18) da semana passada, no Morumbi.

Éder e Hernanes fizeram o goleiro Alejandro Duarte trabalhar em chutes de fora da área logo no início do confronto, e Rojas chegou a acertar a trave do arqueiro peruano.

Diante de uma defesa fechada e que dificultava a chegada dos tricolores por baixo, a solução para abrir o placar veio no jogo aéreo. Hernanes cobrou escanteio da direita e Bruno Alves subiu mais alto que a defesa para cabecear firme e marcar, aos 24 minutos de partida.

O gol do zagueiro, que está no clube desde 2017 e enfrentou desde então a pressão dos anos de fila do clube, foi o 300º do São Paulo na história da Copa Libertadores.

Na etapa final, o São Paulo administrou com segurança a vantagem e definiu o duelo com dois gols de contra-ataque, anotados em um intervalo de dois minutos.

Aos 22, Rojas foi lançado pela esquerda, arrancou até a entrada da área e chutou no ângulo de Alejandro Duarte.

Logo na sequência, aos 24, Welington pressionou forte a saída de bola dos peruanos, Galeano recuperou e iniciou o contragolpe. O paraguaio serviu Vitor Bueno, que finalizou na saída do goleiro para marcar o terceiro e fechar a vitória tricolor.

O São Paulo volta a campo no sábado (29), na estreia do clube no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, no Morumbi.

SÃO PAULO

Perri, Bruno Alves, Diego Costa e Rodrigo Freitas; Orejuela (Everton Felipe), Rodrigo Nestor, Hernanes (Galeano), Shaylon e Welington (Bruno Rodrigues); Rojas (Paulinho Boia) e Eder (Vitor Bueno). T.: Hernán Crespo

SPORTING CRISTAL

Duarte; Lora, Madrid (Chávez), Alejandro González, Merlo e Loyola; Calcaterra (Prettel), Távara e Hohberg (Riquelme); Avila (Grimaldo) e Corozo (Marchán). T.: Roberto Mosquera

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Miguel Roldan e Sebastian Vela (COL)

Cartões amarelos: Bruno Alves (SAO); Saavedra e Calcaterra (SCR)

Gols: Bruno Alves (SAO), aos 24’1ºT; Rojas (SAO), aos 22', e Vitor Bueno (SAO), aos 24'/2ºT