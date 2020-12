São Paulo faz novos exames e não tem baixas por covid-19 contra o Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo recebeu na manhã desta terça-feira (8) os exames do elenco para covid-19 com todos os resultados negativos. Sendo assim, o técnico Fernando Diniz não terá nenhum desfalque de última hora ocasionado pelo vírus para o jogo desta quarta-feira (9), contra o Botafogo, no Morumbi.

Os exames são parte do protocolo de segurança da CBF para a disputa de todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Um dia antes das partidas os clubes precisam enviar os resultados dos exames para que os atletas tenham condição de entrarem em campo.

Líder do Brasileirão, o São Paulo recebeu o Botafogo, em partida adiada da 18° rodada. Em caso de vitória, o São Paulo terminará com o título simbólico do primeiro turno da competição.

Embora não haja baixas causadas pela covid-19, a equipe do Morumbi não poderá contar com Daniel Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ainda hoje, a equipe treina no CT da Barra Funda e a comissão técnica definirá o substituto do camisa 10 para a partida do meio da semana.

Em meio ao surto do novo coronavírus em times de futebol do Brasil, o São Paulo só teve desfalque uma vez por causa da covid-19. O volante Tchê Tchê teve teste positivo em 7 de novembro e ficou fora de combate pela equipe de Fernando Diniz por dez dias. Os demais atletas do elenco não se ausentaram de partidas do vice-líder do Campeonato Brasileiro 2020 por contrair a doença. O clube tem cumprido protocolo eficaz para se proteger durante a pandemia.