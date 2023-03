São Paulo enfrenta o Botafogo-SP de olho na liderança do Grupo B

SÃO PAULO/SP - Na última rodada da fase de Grupos do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrenta o Botafogo-SP neste domingo (5), às 16h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Caso vença o Botafogo, o São Paulo pode igualar a sua marca no campeonato de 2022, quando se classificou líder do Grupo B -sete pontos de vantagem para o segundo colocado-, o São Bernardo.

Naquele ano, o São Paulo chegou a final do Paulista contra o Palmeiras com uma vitória de 3 a 1 no jogo de ida, mas foi goleado pelo Verdão por 4 a 0 na volta e perdeu o título.

Já no atual campeonato, a garantia da liderança do também Grupo B pode dar o mando de campo contra o Àgua Santa nas quartas de final. O São Paulo está na 1º posição com 20 pontos conquistados -6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas-, com 20 gols marcados e 9 gols sofridos.

A equipe do São Paulo também possui um bom retrospecto contra o Botafogo-SP -3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nos últimos 6 confrontos disputados-, porém, precisa quebrar um tabu, pois segue de 3 duelos sem vencer como visitante -um um empate e 2 derrotas.

O Botafogo-SP está na 2º posição do grupo A do Campeonato Paulista, com 14 pontos conquistados -4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas-, com 13 gols marcados e 14 gols sofridos.

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Horário às 16h deste domingo (5)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Transmissão: Record TV (Aberta), Premiere e Paulistão Play