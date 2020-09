São Paulo empata com Internacional no Beira-Rio

Em noite inspirada do goleiro Marcelo Lomba, o Internacional segurou o São Paulo, com um jogador a menos, por mais de 30 minutos, e saiu do estádio Beira-Rio com o empate em 1 a 1.

Com o resultado, o Colorado deixou escapar a oportunidade de alcançar a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, e agora soma 21 pontos, permanecendo na segunda posição. O Tricolor está na terceira colocação, com 19 pontos.

O jogo começou muito equilibrado, com as duas equipes chegando com perigo ao ataque. Quem abriu o placar foi o Internacional, aos 19 minutos. Moisés avançou com liberdade pela esquerda e cruzou na medida para Thiago Galhardo. O camisa 17 subiu entre os dois zagueiros do Tricolor e, de cabeça, marcou o primeiro. Foi o nono gol do artilheiro do Brasileirão.

O São Paulo não sentiu o revés e partiu para cima. O empate veio aos 25 minutos. Reinaldo cobrou falta pela direita de ataque, Pablo desviou de cabeça e Luciano, de coxa, arrematou para o fundo das redes do Inter. O ritmo do jogo caiu depois do gol do Tricolor, e as duas equipes foram para o intervalo com o 1 a 1 no placar.

Na próxima rodada, o Inter faz o clássico com o Grêmio, sábado (03/10), às 17h, na Arena do Grêmio. O São Paulo enfrenta o Coritiba, domingo (04/10), às 16h, no Couto Pereira.