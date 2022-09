São Paulo empata com 1 a menos contra Cuiabá após coro de "burro" para Ceni

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - O São Paulo tirou forças não se sabe de onde e contou com um gol de Luizão para, com um a menos, empatar em 1 a 1 com o Cuiabá na noite deste domingo (4), na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O roteiro vinha sendo dramático, como nos últimos jogos, mas o desfecho foi menos melancólico. O cronômetro marcava 3 minutos do primeiro tempo quando Ferraresi cometeu pênalti, posteriormente convertido por Deyverson. O Tricolor já praticamente começou a partida em desvantagem, teve Welington expulso, viu o técnico Rogério Ceni ser chamado de "burro", mas conseguiu igualar o placar na reta final do segundo tempo.

Em mais uma atuação apática, o São Paulo -escalado com time reserva pelo técnico Rogério Ceni, que prioriza a decisão por uma vaga na final da Copa Sul-Americana- sai "vivo" de um confronto direto pela parte de baixo da tabela e impede o Cuiabá de diminuir a vantagem.

Com o resultado negativo, o clube do Morumbi cai para a 14ª colocação, com 30 pontos, cinco a mais que o Coritiba, equipe que abre a zona do rebaixamento. A vitória faz o Cuiabá deixar o Z-4 e chegar à 16ª posição, com 26 pontos.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Cuiabá visita o Inter, em Porto Alegre, no sábado (10), às 16h30 (de Brasília). No dia seguinte, às 16h, São Paulo, por sua vez, recebe o Corinthians, no Morumbi.

Antes, na quinta (8), às 21h30, o Tricolor faz o jogo da vida para salvar a atual temporada e reencontra o Atlético-GO pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana, desta vez no Morumbi. Na ida, em Goiânia, o Dragão venceu por 3 a 1 e agora pode até perder pela vantagem mínima para chegar à final. Para avançar no tempo normal, o time do técnico Rogério Ceni precisa vencer por três gols de diferença. Vitória são-paulina por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Partida

Os jogadores mal haviam sujado o uniforme, e o Cuiabá já estava em vantagem na Arena Pantanal. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Deyverson bateu com categoria o pênalti cometido por Ferraresi para colocar os donos da casa na frente. Ainda na etapa inicial, o Dourado teve chances claras para aumentar o placar com Pepê e Valdivia. A oportunidade mais clara do São Paulo saiu dos pés de Marcos Guilherme, que mandou por cima.

O segundo tempo começou com nova notícia ruim para o São Paulo, que perdeu Welington, expulso. Sem forças para reagir, o Tricolor ainda viu o Cuiabá quase ampliar duas vezes com André Luís. Com um a menos, o clube do Morumbi se lançou ao ataque. Quase empatou com Alisson em finalização de fora da área e conseguiu o 1 a 1 graças a um gol contra de Marllon.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 x 1 SÃO PAULO

Competição: Campeonato Brasileiro, 25ª rodada

Data e horário: 4 de setembro de 2022 (domingo), às 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Leila Naiara Moreira da Cruz

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Valdivia, António Oliveira, Deyverson, Alan Empereur (CUI); Ferraresi, Welington (SPFC)

Cartão vermelho: Welington (SPFC)

Gol: Deyverson (CUI), aos 6 minutos do segundo tempo, Luizão (SPFC), aos 34 minutos do segundo tempo.

CUIABÁ

Walter (João Carlos); Marllon, Joaquim Henrique e Alan Empereur; João Lucas, Marcão, Pepê e Sidcley (Osorio); André Luís (Rodriguinho), Valdivia (Felipe Marques) e Deyverson (Alesson). Técnico: António Oliveira.

SÃO PAULO

Felipe Alves, Rafinha, Ferraresi (Juan), Luizão e Welington; Gabriel Neves, Patrick (Beraldo) e Galoppo (Igor Gomes); Alisson, Bustos (Talles Costa) e Marcos Guilherme (Igor Vinicius). Técnico: Rogério Ceni.