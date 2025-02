São Paulo e Inter de Limeira empatam em jogo morno

Em partida atrasada da 1ª rodada do Campeonato Paulista, São Paulo e Inter de Limeira ficaram no 0 a 0 na noite desta quinta-feira (10), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O jogo, que teve o São Paulo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, não teve gols e deixou a torcida frustrada.

O São Paulo teve a vantagem numérica após a expulsão do meia Juan Tavares nos acréscimos do primeiro tempo. O jogador da Inter de Limeira recebeu o cartão vermelho após um carrinho por trás em Igor Vinícius, em lance revisado pelo VAR.

Mesmo com um jogador a mais, o São Paulo não conseguiu furar a defesa da Inter de Limeira. O time até criou algumas chances de gol, mas pecou na pontaria e não conseguiu abrir o placar.

Com o empate, o São Paulo chegou a 14 pontos e se manteve na liderança do Grupo C. A Inter de Limeira, por sua vez, chegou a seis pontos e deixou a lanterna e a zona de rebaixamento do Paulistão.