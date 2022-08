São Paulo e Flamengo iniciam no Morumbi duelo por final da Copa do Brasil

SÃO PAULO/SP - São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O time tricolor entrará em campo com desfalques, enquanto os rubro-negros terão elenco completo para o duelo.

Se não vem tendo bom desempenho no Campeonato Brasileiro, o mesmo não se pode dizer do São Paulo na Copa do Brasil. No torneio de mata-mata, a equipe de Rogério Ceni tem passado sufoco, mas se mostrou "cascuda" nos dois últimos confrontos.

Depois de superar o Ceará na disputa por pênaltis fora de casa, o Tricolor segurou um empate po 2 a 2 com o América-MG também como visitante. Nessa partida, atuou grande parte do segundo tempo com um jogador a menos.

No Brasileirão, porém, a situação não é a mesma, já que o São Paulo ocupa a 12ª colocação, com 29 pontos. Em seu último compromisso, perdeu clássico para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro.

Para encarar o Flamengo, o São Paulo terá alguns desfalques. O zagueiro Miranda está suspenso, enquanto o volante Gabriel Neves sentiu uma lesão no tornozelo esquerdo.

Na defesa, existe a possibilidade de Ceni escalar uma formação com apenas dois zagueiros. Caso contrário, Luizão entraria ao lado de Diego Costa e Léo, mandando Patrick para o banco de reservas.

O São Paulo entrará em campo com a seguinte escalação: Jandrei; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick (Luizão); Luciano e Calleri.

O Flamengo chega ao confronto com uma equipe mais descansada. O técnico Dorival Júnior tem optado por escalar um time reserva nos jogos do Brasileirão, deixando seus principais atletas para os torneios de mata-mata (Libertadores e Copa do Brasil).

Na Copa do Brasil, o Flamengo vem de uma classificação sofrida diante do Athletico-PR. A vitória por 1 a 0 na Arena da Baixada foi o que definiu a vaga na semifinal. Já no Brasileirão, o Rubro-negro está nove pontos atrás do líder Palmeiras, justamente seu último adversário -empate por 1 a 1 no Allianz Parque.

Para o jogo do Morumbi, Dorival terá o retoro do zagueiro David Luiz e Thiago Maia, que cumpriram suspensão diante do Athletico-PR. Com isso, o Flamengo atuará com o seguinte time: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Vidal (Thiago Maia), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol.

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (24)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Transmissão: Globo e Sportv