São Paulo é eliminado nos pênaltis pelo Novorizontino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Morumbi lotado, o Novorizontino eliminou o São Paulo nos pênaltis e foi à semifinal do Campeonato Paulista, neste domingo (17). No tempo normal, os dois times empataram por 1 a 1 e, nas cobranças de pênaltis, a equipe do interior venceu por 5 a 4.

A partida teve público pagante de 55.197 pessoas e uma renda de R$ 4 milhões.

Classificado à semifinal, o Novorizontino se juntará ao Palmeiras e o Red Bull Bragantino na briga pelo título. Os confrontos da semifinal deverão ser definidos após a partida entre Santos e Portuguesa, agendada para noite deste domingo, na Vila Belmiro.

O Palmeiras, atual campeão, é o dono da melhor campanha e, além de pegar o time que somar menos pontos, decidirá a semifinal em sua casa. O Allianz, no entanto, passa por reformas, e a equipe alviverde vem jogando na Arena Barueri.

A decisão no Morumbi começou bem movimentada neste domingo. O time aurinegro abriu o placar aos 12 minutos de bola rolando. Willean Lepo cruzou na área, e Rômulo, livre de marcação, fez de cabeça.

O camisa 10 do Novorizontino faz um ótimo Campeonato Paulista e já está acertado com o Palmeiras para se apresentar assim que terminar o estadual.

O jogo estava em aberto, mas com poucas chances de gols. Os donos da casa chegaram ao empate, aos 22 minutos. Lucas fez boa joga pela direita e cruzou para Ferreirinha, que finalizou por cima do goleiro Jordi. Na comemoração, o são-paulino levou a mão direita ao quadril e foi substituído.

Na etapa final, o São Paulo foi quem mais teve a posse de bola, mas não conseguia finalizar. Quando entrou na área, Luciano e Michel Araújo perderam ótimas chances

A torcida começou a pedir pela entrada de James Rodríguez. O técnico Thiago Carpini só atendeu aos pedidos 34 minutos do segundo tempo, colocando o colombiano no lugar de Welington. James quase não pegou na bola.

Com o empate no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis no Morumbi. Lucas, Luciano, Pablo Maia e Igor Vinícius marcaram para o São Paulo, enquanto Rafael defendeu a cobrança de Lucca. Mas Michel Araújo e Diego Costa desperdiçaram as cobranças.

Antes de a bola rolar no Morumbi, o Red Bull Bragantino recebeu a Inter de Limeira e venceu por 3 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid. Thiago Borbas marcou duas vezes, e Vitinho fez o terceiro.

Borbas, aliás, começou o jogo no banco de reservas e só entrou no decorrer do primeiro tempo após lesão muscular de Lincoln.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 (4x5) 1 NOVORIZONTINO

Competição: quartas de final do Campeonato Paulista

Data e hora: 17 de março de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Público: 55.197

Renda: R$ 4.022.136,00

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Miguel Caetano Ribeiro da Costa

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Arboleda (SAO); Lucca, Marlon, Waguininho e Chico (NOV)

Gols: Rômulo, aos 12 minutos do 1º tempo (NOV); Ferreira, aos 22 minutos do 2º tempo (SAO)

São Paulo: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Diego Costa e Welington (James Rodríguez); Pablo Maia, Alisson e Lucas; Ferreira (Erick), Luciano e André Silva (Michel Araújo). Técnico: Thiago Carpini.

Novorizontino: Jordi; César Martins (Renato), Luisão e Chico; Willeam Lepo, Geovane (Dantas), Marlon, Reverson e Rômulo (Danilo Barcelos); Neto Pessoa (Lucca) e Waguininho (Fabrício Daniel). Técnico: Eduardo Baptista.