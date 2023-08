São Paulo e Corinthians se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil

SÃO PAULO/SP - São Paulo e Corinthians jogarão nesta quarta-feira (16), às 19h30, no estádio do Morumbi, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida será transmitida pelos canais SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).

O Corinthians venceu no jogo de ida, na Neo Química Arena, com um placar de 2 a 1, o que lhe dá a vantagem do empate neste confronto. O São Paulo precisa assegurar uma vitória com uma diferença de dois gols para avançar. Se o time tricolor vencer por um gol de diferença, a disputa será decidida nos pênaltis.

Para esta partida, o São Paulo tem a opção de contar com reforços de destaque. Lucas Moura e o astro colombiano James Rodriguez, recentemente contratados, estão aptos e podem ser incluídos na escalação pelo técnico Dorival Júnior.

Por outro lado, o elenco tricolor terá que jogar sem Luciano, que cumpre suspensão. Caio Paulista, Galoppo, Ferraresi, Patryck e Erison seguem lesionados.

Uma possível formação inicial do São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo (Diego Costa) e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves (Michel Araújo), Alisson e Nestor (James Rodríguez); Lucas Moura e Calleri.

Por outro lado, o Corinthians se apoia no histórico recente positivo para garantir sua presença na final da Copa do Brasil pela segunda vez consecutiva. A equipe liderada por Vanderlei Luxemburgo permanece invicta há 11 jogos, registrando oito vitórias e três empates.

O time alvinegro deve contar com o retorno de Fausto Vera, que se recuperava de quadro gripal. Uma possível escalação inicial do Corinthians tem: Cássio; Fagner (Bruno Mendes), Gil, Murillo e Fábio Santos; Matías Rojas (Maycon), Fausto Vera (Moscardo) e Renato Augusto; Adson, Wesley (Ruan) e Yuri Alberto.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (16)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-VAR/MG)

Transmissão: SporV, Premiere e Amazon Prime Video