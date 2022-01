São Paulo domina o jogo, goleia a Perilima e avança de fase na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo fez valer seu favoritismo e goleou a Desportiva Perilima por 5 a 0, na noite deste sábado (8), no Anacleto Campanella, pela segunda rodada da Copinha, garantindo sua vaga na próxima fase da competição. Os gols foram marcados por Pedrinho, de pênalti, Beraldo, Pablo e João Adriano, duas vezes.

A vitória convincente leva o Tricolor Paulista à liderança do Grupo 21, com seis pontos, assim como o São Caetano, com vantagem pelo saldo de gols. Pelos resultados desse sábado, os dois times não podem mais ser alcançados por Perilima e CSE, que não pontuaram até o momento.

Pela terceira rodada, na próxima terça-feira (11), às 19h30 (horário de Brasília), os são-paulinos vão encarar o Azulão para definir qual equipe encerra a fase de grupos no primeiro lugar.

Partida

Para o confronto diante do time de Campina Grande (PB), o técnico Alex escalou Young; Nathan (Pagé), Beraldo, Luizão e Patryck (Guilherme); Pablo, Léo (Negrucci), Caio (João Adriano) e Pedrinho (Samuel); Vitinho e Maioli (Luiz Henrique).

Diferentemente de seu jogo de estreia, o Tricolor abriu a vantagem logo no começo do jogo, após um pênalti aos dois minutos. Na cobrança, Pedrinho deslocou o goleiro para marcar seu segundo gol na Copinha.

Aos 12 minutos, a Perilima assustou. Luiz cobrou falta perigosa e obrigou Young a fazer ótima defesa. No lance seguinte, Isaac finalizou firme e o goleiro são-paulino impediu o gol de empate. Seis minutos depois, quase o segundo tento do Tricolor: Pedrinho cobrou escanteio, Beraldo subiu no alto e cabeceou com perigo, mas mandou para fora.

O lance se repetiu aos 31, mas dessa vez com gol. Vitinho bateu escanteio pela direita e Beraldo novamente foi ao segundo andar, ganhou dos marcadores e completou de cabeça para encobrir o goleiro João e ampliar o placar.

Antes do primeiro tempo acabar, o Tricolor quase marcou mais um com Caio em duas oportunidades - a segunda no travessão. No último minuto, Carlos Maia arriscou de longe e acertou o canto, mas Young fez mais uma ótima intervenção, ajudando o São Paulo a levar a vantagem de dois gols para o intervalo.

Os garotos do time paulista começaram a etapa final com o mesmo ímpeto ofensivo da primeira, e pressionaram em busca do terceiro gol. Aos 18, Caio recebeu com espaço na grande área, mas bateu fraco e perdeu uma grande oportunidade de ir às redes.

A equipe de Alex continuou insistindo, até que anotou o terceiro aos 38 minutos. Luizinho foi acionado por Vitinho e rolou para a chegada de Pablo, que chutou colocado e venceu o goleiro João. Dois minutos depois, a vitória virou goleada: Samuel buscou o passe por infiltração para Vitinho, mas a zaga cortou e a bola sobrou para João Adriano, livre, que completou para o fundo do gol.

Ainda houve tempo para João fechar a convincente atuação com mais um tento. Aos 43, Vitinho cobrou uma falta no travessão, e, no rebote, o camisa 7 completou de cabeça para fechar a conta em São Caetano do Sul (SP).