São Paulo deve jogar com três zagueiros e Pablo titular contra o Vasco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mudança de esquema tático deve ficar para trás no São Paulo. Contra o Vasco, nesta quarta (4), o técnico Hernán Crespo deve voltar a montar a equipe com três zagueiros. A partida acontece em São Januário, no Rio, a partir das 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Sem poder contar com Arboleda, que se recupera de lesão, o argentino deve escalar a defesa com Bruno Alves, Miranda e Léo.

Contra o Palmeiras, a ausência de Arboleda fez com que Crespo decidisse mudar a tradicional formação. O argentino decidiu jogar em um esquema 4-4-2, com apenas Miranda e Léo como zagueiros.

No ataque, Crespo deve optar pela mesma solução que encontrou no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Sem poder contar com o machucado Marquinhos, a tendência é que Pablo seja mais uma vez titular ao lado de Rigoni. O argentino está suspenso no Brasileirão e, por isso, não será poupado contra o Vasco.

A tendência é que a escalação do São Paulo seja: Volpi; Bruno Alves, Miranda, Léo; Igor Vinícius, Liziero, Rodrigo Nestor (Luan), Benítez, Reinaldo (Welington); Rigoni e Pablo.

O São Paulo está em uma situação confortável no confronto depois de vencer a primeira partida por 2 a 0. Em São Januário, os comandados de Hernán Crespo podem perder por um gol de diferença que, ainda assim, estarão classificados para as quartas de final. Uma vitória vascaína por dois gols de vantagem levará o jogo para os pênaltis.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RJ)