São Paulo detecta estiramento em Benítez e submete Daniel Alves a exames

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (21), que o meia Martín Benítez, um dos destaques do time nos últimos jogos, teve detectado um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda, lesão ocorrida na véspera, no empate sem gols com o Palmeiras.

O meia argentino, segundo o clube, já iniciou tratamento e será avaliado periodicamente até domingo (23), dia em que o São Paulo fará contra os palmeirenses o segundo jogo das finais do Campeonato Paulista. O clube tricolor não informou se o atleta terá condições de jogo nem deu qualquer previsão de retorno.

Daniel Alves, que também saiu de campo lesionado no duelo no Allianz Parque, é outra dúvida para a decisão. O capitão do São Paulo sofreu um trauma no joelho e, com exames agendados para esta sexta, só receberá um diagnóstico neste sábado (22).

As boas notícias surgem de Luciano e Eder. Vetados pelo departamento médico do primeiro jogo das finais, os dois treinaram normalmente com o restante do grupo na reapresentação após o clássico e podem reforçar a equipe de Hernán Crespo na partida de volta.