São Paulo decide comprar Caio Paulista, mas vai negociar forma de pagamento

Caio Paulista tem 40 jogos no ano, com quatro gols e duas assistências. Foi dele um dos gols da vitória sobre o Palmeiras dentro do Allianz Parque, que garantiu a vaga do São Paulo nas quartas de final do torneio.

O lateral se lesionou pouco antes da final da Copa do Brasil, mas retornou como titular mesmo com Welington saudável.

Caio Paulista chegou ao São Paulo neste ano e se tornou titular depois da contusão de Welington. Seu desempenho excedeu as expectativas do Tricolor.

