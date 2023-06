São Paulo dá show, goleia Tolima no Morumbi e avança na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo não tomou conhecimento do Tolima e goleou a equipe colombiana na noite de hoje (8), por 5 a 0, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e avançou na competição.

Calleri e Caio Paulista foram os nomes do jogo no Morumbi. O argentino fez um gol e participou de outros dois. O lateral balançou a rede duas vezes. Luciano e David também deixaram os seus.

O São Paulo dominou a partida do começo ao fim, mas sofreu com as faltas pesadas do Tolima nos primeiros minutos. A situação ficou mais confortável após a expulsão de Riascos no primeiro tempo.

Com a vitória, o Tricolor chegou aos 13 pontos na liderança do Grupo D e já está classificado para o mata-mata da Sul-Americana. Um empate no último jogo da fase de grupos colocará a equipe diretamente nas oitavas de final.

O segundo colocado de cada grupo jogará um mata-mata contra o terceiro colocado de cada grupo da Libertadores para decidir os times que se juntarão aos líderes de cada chave nas oitavas.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo (11), quando faz o clássico contra o Palmeiras, no Morumbi, às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão. Na Sul-Americana, o próximo compromisso da equipe está marcado para o dia 27 de junho, às 21h30, em casa, contra o Tigre. No mesmo dia e horário, o Tolima enfrenta o Puerto Cabello.

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Nathan), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia (Luan), Gabriel Neves, Michel Araújo (Rodrigo Nestor) e Juan; Luciano (Marcos Paulo) e Calleri (David). T.: Dorival Júnior

TOLIMA

Neto Volpi, Riascos, Arboleda, José Cuenú, Hernandez (Trujillo); Juan David Ríos, Juan Pablo Nieto (Boné), Arango (Gil), Guzmán (Mera) e Lucumí; Herazo (Barbosa). T.: Juan Cruz Real

Local: Morumbi, em São Paulo-SP

Árbitro: Leodán Gonzalez (URU)

Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Cartões amarelos: Riascos, Cuenú, Mera, Ríos, Lucumí (TOL), Rafinha, David, Rodrigo Nestor (SAO)

Cartões vermelhos: Riascos (TOL)

Gols: Calleri (27'/1°T), Luciano (35'/1°T), Caio Paulista (37'/1°T), Caio Paulista (16'/2°T), David (31'/2°T)