São Paulo dá espaço para a base e vence o Ayacucho com gol e choro de Caio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um desavisado que chegasse ao estádio do Morumbi nesta quarta-feira (25) teria dúvidas se em campo era o time profissional do São Paulo enfrentando o Ayacucho, na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com a classificação para o mata-mata garantida, o técnico Rogério Ceni escalou uma equipe com média de idade de 21,7 anos. E foi com Caio, de 18, que a vitória por 1 a 0 veio.

Em seu segundo jogo como profissional, o atacante se mostrou confortável dentro de campo. Aberto pela esquerda, criou as principais chances, ao partir para cima da defesa adversária com dribles rápidos. As tomadas de decisão erradas, comum para a idade, ficarem em segundo plano quando Caio aproveitou um erro da defesa do Ayacucho, cortou para dentro e fez um belo gol. Na comemoração, enquanto o Morumbi vibrava com o gol de mais um "made in Cotia", o camisa 33 caía no choro.

O São Paulo agora espera o resultado do jogo do Ceará contra o Independiente-ARG, ainda nesta quarta-feira, para saber se ficará com a melhor campanha da Sul-Americana. O time cearense precisa perder para que o clube tricolor consiga o objetivo. O feito é importante porque garante que a melhor equipe decida em casa todos os mata-matas antes da final da competição.

Os duelos das oitavas de final da Copa Sul-Americana serão conhecidos na próxima sexta-feira (27), em sorteio realizado na sede da Conmebol. O regulamento prevê que as equipes que disputaram a fase de grupos do torneio enfrentarão adversários vindos da Libertadores.

A classificação antecipada fez com que Rogério Ceni desse espaço para os mais jovens do elenco do São Paulo. O treinador mandou a campo um time com dez jogadores vindos da base tricolor, um recorde na história do clube - a marca anterior era de nove, contra o CSA, em 2019.

A equipe escolhida por Ceni tinha média de idade de 21,7 anos. Apenas Miranda, de 37 anos, não veio da base são-paulina. Dentre os demais, o mais velho era o goleiro Thiago Couto, enquanto o mais experiente era Jonas Toró (22), em sua quarta temporada como profissional.

A partida permitiu a estreia profissional de três jogadores: o zagueiro Beraldo e o meia Léo Silva, que começaram entre os titulares, e o atacante Maioli e o meia Palmberg, que entraram no segundo tempo.

A escalação alternativa de Rogério Ceni serviu para dar minutos aos mais jovens, mas fez com que o São Paulo sofresse com o entrosamento. Sem nunca terem jogado todos juntos, os atletas tiveram dificuldade para acertar as movimentações e as trocas de passe.

Sem o jogo coletivo aguçado, sobrou aos jogadores do São Paulo a vontade. Em seu segundo jogo como profissional, Caio foi o mais incisivo no primeiro tempo. Escalado como um ala pela esquerda, o atacante deu trabalho para a defesa do Ayacucho com dribles rápidos. Em um deles, aos 25 minutos do primeiro tempo, caiu na área e ficou pedindo pênalti, não marcado para a arbitragem.

A melhor chance da primeira etapa saiu de um lance confuso, aos 12 minutos. Beraldo deu bom passe entre linhas para Juan, que tocou para Talles Costa. O goleiro Vidal saiu mal da área e a bola ficou com Jonas Toró. O atacante chutou para o gol, mas um desvio no zagueiro impediu que o São Paulo abrisse o placar.

Rogério Ceni mais uma vez optou por um esquema com três zagueiros. Poupando todos seus principais jogadores, o treinador colocou o meia Léo Silva e o atacante Caio nas alas. A decisão fez com que o São Paulo ficasse perigoso pelos lados, principalmente pela velocidade de Caio.

A falta de entrosamento, no entanto, impediu que a clara superioridade técnica da equipe paulista se sobressaísse diante de um Ayacucho que pouco criava. No segundo tempo, quando Rigoni entrou na vaga de Léo Silva, o São Paulo ficou ainda mais incisivo e móvel. Caio passou a trazer a jogada da ponta para o meio. Foi assim que, aos 26 minutos, cortou para dentro e fez o gol que abriu o placar.

Agora, o São Paulo volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado da competição, o time recebe o Ceará neste sábado (28), no Morumbi, às 19h (de Brasília).

SÃO PAULO

Thiago Couto; Beraldo, Miranda, Luizão; Léo Silva (Rigoni), Pablo Maia, Luan (Maioli), Caio; Jonas Toró (Igor Vinícius), Juan (Alisson) e Talles Costa (Palmberg). T. Rogério Ceni.

AYACUCHO

Vidal; Toledo, Quina, Aldair Salazar, Magallanes, Guidino; Barrios (Rebagliati), Techera (Olascuaga), Enmanuel Páucar (Parodi), Romaní (Sebastián Gonzales); Royón (Morales). T.: Alejandro Apud

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Público: 16.696 pessoas

Renda: R$ 478.699,00

Árbitro: Carlos Benitez (PAR)

Auxiliares: Roberto Cañete e Jose Villagra (ambos PAR)

Cartões amarelos: Magallanes, Toledo e Páucar (AYA)

Gols: Caio (SAO), aos 26'/2ºT.