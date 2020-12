São Paulo conta com Luciano e Brenner para superar o Botafogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla de ataque formada por Brenner e Luciano é a segunda mais efetiva do São Paulo no atual formato do Campeonato Brasileiro, disputado desde 2006 -pontos corridos com 20 clubes.

Artilheiros do Tricolor na competição, os atuais donos das camisas 30 e 11 apenas não superam a média de gols de Luis Fabiano e Osvaldo, em 2012, quando a equipe do Morumbi teve um dos melhores ataques do país, e o Fabuloso ficou com a vice-artilharia.

Por isso, é na dupla de frente que o técnico Fernando Diniz deposita suas fichas para superar o ameaçado Botafogo, nesta quarta (9), às 21h30, no Morumbi, em partida atrasada da 18ª rodada, e ampliar para sete pontos a vantagem na ponta do Nacional.

Homens de confiança do treinador, Brenner e Luciano fizeram juntos 19 gols nesta edição do Brasileiro. O garoto de Cotia participou de 17 confrontos e anotou sete gols, enquanto Luciano -artilheiro do São Paulo na competição- fez 12 gols em 20 partidas.

A dupla tem média de 0,51 gol por jogo no campeonato, um número expressivo se considerado o desempenho dos últimos anos da equipe do Morumbi.

A estatística só é inferior à do setor ofensivo de 2012, quando o Tricolor terminou o Brasileirão na quarta colocação e com o quinto melhor desempenho ofensivo do campeonato (59 gols em 38 jogos). Naquela temporada, o ex-centroavante da seleção brasileira fez 17 gols em 22 jogos e elevou a média, já que Osvaldo anotou seis gols em 20 partidas.

No total, considerando as outras competições, Brenner estufou as redes adversárias 18 vezes neste ano, enquanto Luciano marcou em 14 oportunidades.

Além da dupla, Fernando Diniz deve escalar seus titulares --exceção feita ao suspenso Daniel Alves--, embora tenha dez nomes pendurados, além dele próprio, para o clássico de domingo (13) com o Corinthians.

O JOGO

Poupar jogadores visando o clássico do próximo domingo, contra o Corinthians, não está nos planos do técnico Fernando Diniz. O Sao Paulo tem a possibilidade de abrir sete pontos de vantagem para o Atlético-MG, segundo colocado.

A única baixa confirmada é o meia Daniel Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Tricolor tem uma lista extensa de pendurados, e cogitava-se a possibilidade de poupar alguns atletas. No entanto, apesar de Juanfran, Igor Vinícius, Arboleda, Reinaldo, Léo, Luan, Tchê Tchê, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno estarem pendurados, Diniz não fará substituições.

O próprio treinador, inclusive, tem dois cartões amarelos e, caso seja punido contra o Botafogo, será baixa no Majestoso.

Preservar jogadores com o objetivo de ter uma equipe mais descansada para uma partida futura não faz parte da filosofia de trabalho de Fernando Diniz. Nos últimos três meses, o comandante pouco mexeu na equipe e as substituições feitas foram pontuais -como a entrada de Arboleda na zaga, na vaga de Diego Costa, que vinha em baixa técnica.

Sendo assim, o único problema da comissão técnica para escalar o São Paulo no meio desta semana está no meio de campo. O capitão da equipe Daniel Alves está fora, e o experiente Hernanes pinta como favorito para assumir a posição. Tchê Tchê seria um concorrente previsível, enquanto Vitor Bueno daria a Diniz uma formação muito mais ofensiva.

Com 47 pontos, o São Paulo é o time que menos perdeu no Brasileirão e está invicto há 16 partidas -nove vitórias e sete derrotas. Já o Botafogo, que soma 20 pontos e está na vice-lanterna, não vence há oito partidas na competição. Nesse período, marcou apenas dois pontos.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Hernanes), Igor Gomes, Gabriel Sara; Brenner, Luciano. T.: Fernando Diniz

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Marcinho, Kanu, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster; Zé Welison, Caio Alexandre, Honda (Lucas Campos), Bruno Nazário; Kalou, Pedro Raul. T.: Felipe Lucena

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 21h30 desta quarta-feira

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)