São Paulo conta com boa fase para estreia na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É com a confiança de um time que mantém a melhor campanha do Campeonato Paulista, vindo de quatro vitórias consecutivas, que o São Paulo estreia na fase de grupos das Libertadores nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no estádio Nacional do Peru, em Lima.

Desde que assumiu o comando do time, o técnico Hernán Crespo conseguiu impor seu estilo e o que se viu foi uma equipe homogênea, ofensiva e que nunca desiste da vitória.

Para este confronto, porém, o Tricolor precisa ter cautela, uma vez que o rival é o atual campeão nacional e também vive boa fase no campeonato. O Sporting vem de quatro vitórias.

Seu grande destaque é o atacante equatoriano Corozo, de 22 anos, que costuma infernizar a defesa rival atuando na faixa esquerda.

Vai ser justamente onde jogará Daniel Alves, como ala direita, como se destacou no Choque-Rei ao dar o passe para gol de Pablo, que garantiu a vitória sobre o Palmeiras.

O técnico Hernán Crespo, por sinal, deve repetir a equipe que conquistou sua segunda vitória no Allianz Parque, com três zagueiros, dois cabeças de área, dois alas abertos e dois atacantes. Já recuperado de dores musculares, Luciano comporá a dupla com Pablo.

SPORTING CRISTAL

Salinas; Saavedra, Molina, Merlo, Loyola; Calcaterra, Hohberg, Gonzáles; Corozo, Riquelme, Ávila. T.: Roberto Mosquera

SÃO PAULO

Thiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves, Léo; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Reinaldo; Luciano, Pablo. T.: Hernán Crespo

Estádio: Nacional de Lima (Peru)

Horário: 21h30 desta terça-feira

Juiz: Andrés Cunha (URU)