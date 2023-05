São Paulo busca sua primeira vitória na Neo Química contra Corinthians

O rival, em situação contrária, tem conseguido resultados positivos no Campeonato Brasileiro após a entrada de seu novo comandante, Dorival Júnior. No total, foram três vitória e três empates, além de levar apenas um gol nos últimos sete jogos.

Para o clássico, o Corinthians entra em campo com pressão depois de seus últimos resultados negativos. Sob o comando do técnico Luxemburgo, o time ainda não conseguiu uma vitória em seis partidas e está em 16º lugar na tabela do campeonato.

Desde a inauguração da Neo Química Arena, em 2014, Corinthians e São Paulo já se enfrentaram 16 vezes, com dez vitórias do Timão e outros seis empates.

