São Paulo busca as primeiras posições da tabela diante o Cuiabá, neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo enfrenta o Cuiabá neste domingo (15), às 16h, no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileiro. O tricolor paulista quer aproveitar a classificação às oitavas de final da Copa Brasil diante o Juventude, na última quinta-feira (12), por 2 a 0, para seguir ao topo da tabela.

Com oitos pontos no campeonato, o São Paulo segue em sétimo lugar, mas com quatro pontos a menos que o líder Corinthians, e dois abaixo do Santos, vice-líder.

O tricolor entrou em acordo com o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) sobre a expulsão de Rogério Ceni diante o Bragantino, no último dia 23, na terceira rodada do Brasileiro -o técnico corria risco de perder 16 partidas do seu clube. Com o resultado positivo, Ceni vai poder ficar no banco de reserva e passar orientações à sua equipe contra o Cuiabá.

Para o confronto, o Ceni deve usar os principais jogadores para buscar a vitória, em casa. Com a possível venda do goleiro Tiago Volpi para o Toluca, do México. O experiente Jandrei deve assumir a vaga.

O rival, por sua vez, ocupa a décima primeira posição, com sete pontos, vem ao Morumbi em busca de pontos. A principal baixa do clube neste semana foi a demissão do técnico Pintado, na última quinta-feira (12), após a desclassificação da Copa do Brasil para o Atlético-GO. O auxiliar-fixo, Luis Fernando Iubel, assume o comando da equipe contra o São Paulo.

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 16h deste domingo (15)

Árbitro: Alexandre de Jesus (RJ)

Trasmissão: Premiere, TV fechada e Globo (TV Aberta)