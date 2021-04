São Paulo bate Sporting Cristal e vence 1ª fora na Libertadores em 6 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo começou bem a sua caminhada na Copa Libertadores de 2021. Nesta terça-feira (20), a equipe venceu o Sporting Cristal (PER) por 3 a 0, em Lima, na primeira rodada da fase de grupos da competição.

Luan, Martín Benítez e Éder marcaram os gols tricolores. Além de balançar as redes, o meia argentino, em sua segunda partida como titular, deixou a capital peruana como o melhor em campo.

O triunfo no Peru foi o primeiro do São Paulo fora de casa na Libertadores em seis anos. A última vitória havia sido em abril de 2015, contra o Danubio (URU), em Montevidéu. Na ocasião, Alexandre Pato e Centurión anotaram para a equipe, que venceu os uruguaios por 2 a 1.

Na última temporada, os são-paulinos perderam todas as três partidas que realizaram longe de seus domínios na fase de grupos. Binacional (PER), LDU (EQU) e River Plate (ARG) foram os adversários na campanha que terminou com a não classificação às oitavas de final.

Além de quebrar uma sequência ruim fora do Morumbi, a estreia com vitória é animadora para a afirmação do trabalho de Hernán Crespo à frente do time.

Campeão da Libertadores em 1996 como jogador do River Plate (ARG), o treinador argentino já consegue consolidar algumas ideias de jogo, como a formação no 3-4-1-2 e a marcação pressão no ataque.

O triunfo nesta terça, em Lima, começou a ser construído logo no início da partida, com o São Paulo administrando bem os primeiros minutos contra uma equipe que estava invicta fazia 21 jogos.

Benítez girou em cima da marcaçã e lançou Reinaldo na linha de fundo. O lateral cruzou, a defesa do Sporting afastou mal e Luan aproveitou para finalizar da entrada da área, contando com desvio no marcador para abrir o placar, aos 16 da etapa inicial.

No segundo tempo, e sem ser ameaçado pelos donos da casa, a equipe ampliou a vantagem após pressionar a saída de bola dos peruanos. Luan conseguiu o desarme na intermediária ofensiva e a bola sobrou para Benítez, que carregou e arriscou de fora da área para marcar, aos 15.

Luan e Benítez anotaram seus primeiros gols com a camisa do São Paulo.

Já no fim do jogo, o clube do Morumbi aproveitou os espaços e fechou a vitória. Reinaldo, de novo, avançou pela esquerda e cruzou da linha de fundo. Éder, que havia entrado no lugar de Pablo, desviou e anotou o terceiro, aos 35 minutos da etapa final.

O São Paulo volta a jogar pela Copa Libertadores no próximo dia 29, contra o Rentistas (URU), no Morumbi.

Estádio: Nacional de Lima, em Lima

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Pablo Llarena (URU)

Cartão amarelo: Horacio Calcaterra, Lora (Sporting Cristal); Bruno Alves, Léo (São Paulo)

Cartão vermelho: Léo (São Paulo)

Gols: Luan, aos 13min do 1º tempo; Martín Benítez, aos 14min do 2º tempo; Eder, aos 35min do 2º tempo

SPORTING CRISTAL

Alejandro Duarte; Johan Madrid (Lora), Alejandro González, Omar Merlo e Nilson Loyola; Gerald Távara (Hohberg), Horacio Calcaterra, Christofer González e Washignton Corozo (Olivares); Marcos Riquelme e Irven Ávila (Prettel). T.: Roberto Mosquera

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Arboleda (Miranda), Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero (William), Martín Benítez (Rodrigo Nestor) e Reinaldo; Luciano (Igor Gomes) e Pablo (Eder). T.: Hernán Crespo