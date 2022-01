São Paulo bate São Caetano com facilidade e se classifica na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo garantiu a classificação para às oitavas de final da Copinha ao bater o São Caetano por 3 a 0 neste sábado (15), eliminando o adversário. Os gols foram marcados por Caio e Vitinho, duas vezes. A equipe treinada por Alex tem cinco vitórias em cinco jogos na competição.

A partida foi tranquila para a equipe da capital. Sempre no controle do jogo, fez valer o maior nível técnico e dominou as ações, inclusive marcando gol no primeiro lance da partida. Na próxima fase, o São Paulo enfrentará o Vasco. O jogo acontecerá na próxima segunda-feira (17).

O São Paulo dominou o primeiro tempo. Logo no primeiro minuto de partida, o clube paulista trocou passes e Vitinho fez bom passe para Caio, que invadiu a área livre e abriu o placar da partida.

O time tricolor seguiu muito superior durante o primeiro tempo, e, aos 23 minutos, Vitinho fez o segundo gol após boa jogada de Nathan pela direita.

O São Caetano chegou apenas uma vez no ataque com Lobato, que obrigou o goleiro Leandro fazer boa defesa. O São Paulo ainda perdeu outras chances com Talles Wander e Caio —que teve um gol anulado por impedimento.

Com pressa e atrás no placar, o São Caetano tentou ser mais incisivo na metade final da partida. Contudo, encontrou um forte sistema defensivo e teve dificuldades para criar chances, como na primeira etapa.

O São Paulo, que tinha a vantagem no placar, pressionava menos, mas não perdia o controle do jogo. Tanto que aos 21 minutos, Vitinho marcou o terceiro gol da partida. O São Caetano foi melhor que no primeiro tempo, mas perdeu as chances que criou e não saiu do zero no placar.