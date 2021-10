São Paulo bate o Franca e é campeão paulista de basquete pela 1ª vez desde retomada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo é campeão paulista de basquete. O time tricolor venceu o Franca por 68 a 64 na noite desta quarta-feira (20), no ginásio do Morumbi, e conquistou o título estadual pela primeira vez desde a retomada da modalidade no clube, em 2019.

A equipe fechou a série em 2 a 1. A vitória decisiva veio com grande atuação de Tyrone, que anotou 17 pontos no confronto. Elinho, com 16 pontos e 5 rebotes, também foi um dos destaques da partida.

Na partida, o São Paulo se recuperou do revés sofrido na última segunda (18) e conseguiu a vitória para fechar a decisão. A equipe tricolor foi superior ao adversário e liderou três dos quatro períodos.

O São Paulo foi para o intervalo vencendo por 13 pontos de vantagem —36 a 23. O Franca chegou a esboçar uma reação no terceiro quarto, mas o time da casa confirmou a vitória no fim.

O time tricolor já havia vencido o estadual em 1989 e, no ano seguinte, interrompeu as atividades.