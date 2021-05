São Paulo bate a Ferroviária com show de Benítez e avança no Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com uma boa atuação de Martín Benítez, responsável por duas assistências, o São Paulo venceu a Ferroviária por 4 a 2 na noite desta sexta-feira (14) e avançou à semifinal do Paulistão 2021. Gabriel Sara, Liziero, Igor Vinícius e Pablo marcaram para o São Paulo na partida disputada no Morumbi. Renato Cajá, em cobrança de falta, e Bruno Mezenga fizeram os gols de honra. É o primeiro triunfo da equipe depois de quatro empates consecutivos, diante de Corinthians, Racing (ARG), Mirassol e Rentistas (URU).

Com o resultado, os comandados de Crespo enfrentarão o Mirassol na semifinal do Estadual. A outra semi será disputada entre Corinthians e Palmeiras. Os dois vencedores se enfrentarão na final da competição regional.

Gabriel Sara foi decisivo nesta noite, diante da Ferroviária, pelas quartas de final do Paulista 2021. O meio-campista balançou a rede após cruzamento de Igor Vinícius e foi responsável por dar o passe para Liziero no segundo gol do Tricolor paulista. O atleta foi o destaque no jogo de mata-mata, disputado no Morumbi.

Martín Benítez foi o destaque do São Paulo diante da Ferroviária, na noite de hoje, pelas quartas de final do Estadual. O argentino deu dois passes para gols no jogo disputado no Morumbi. Ele acionou Igor Vinícius em gol marcado no início da segunda etapa e tabelou com Pablo, que fez o quarto do Tricolor no Morumbi.

Já Igor Vinícius foi o escolhido de Hernán Crespo para substituir Dani Alves no time do São Paulo. Sem o principal lateral direito, que se recupera de estiramento na coxa direita, o técnico optou por Igor Vinícius. Em seu 11º jogo na temporada, o atleta de 24 anos acertou uma assistência para Gabriel Sara e estufou a rede em uma oportunidade, em cruzamento rasteiro de Martín Benítez.

SÃO PAULO EM JOGO

O São Paulo voltou a mandar em uma partida na temporada. Com mais posse de bola, chances de gol e até finalizações, o time do Morumbi dominou a partida contra a Ferroviária desde os minutos iniciais. Os gols marcados por Gabriel Sara e Liziero foram fundamentais para a equipe assegurar o resultado positivo. Na volta do intervalo, os comandados de Crespo mantiveram a postura e marcaram com Igor Vinícius e Pablo.

ATUAÇÃO DA FERROVIÁRIA

Acuada em campo, a equipe da Ferroviária pouco conseguiu jogar diante do São Paulo na noite de hoje, no Morumbi. O time visitante criou poucas oportunidades e tentou sair em contra-ataques, mas falhou ao encontrar a forte marcação do adversário.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan (William), Liziero (Hernanes), Gabriel Sara (Shaylon) e Reinaldo; Martín Benítez (Joao Rojas) e Pablo (Vitor Bueno). T.: Hernán Crespo.

Ferroviária: Saulo; Diogo Mateus, Matheus Salustiano, Didi e Arthur Henrique (Igor Fernandes); Higor Meritão (Guilherme Bala), Zanocelo, Rogério (Hygor) e Renato Cajá (Yuri); Bruno Mezenga e Felipe Marques (Julio Vitor). T.: Elano Blumer.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Salim Fende Chavez

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Cartão amarelo: Miranda, Liziero (São Paulo); Yuri, Guilherme Bala (Ferroviária)

Gols: Gabriel Sara, aos 29 minutos do 1º tempo (1-0); Liziero, aos 34 minutos do 1º tempo (2-0); Renato Cajá, aos 43 minutos do 1º tempo (2-1); Igor Vinícius, aos 6 minutos do 2º tempo (3-1); Pablo, aos 19 minutos do 2º tempo (4-1); Bruno Mezenga, aos 37 minutos do 2º tempo (4-2)