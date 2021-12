São Paulo aprova contrato que vai financiar a reforma do CT da Barra Funda

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo aprovou um contrato com a multinacional de bebidas Ambev cujo valor servirá, em parte, para financiar a reforma do CT (Centro de Treinamentos) do clube no bairro da Barra Funda, em São Paulo.

Além de local de treinos, o complexo abriga o Reffis (Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica) e os alojamentos que servem de concentração para os jogadores às vésperas dos jogos. Todos estes ambientes devem ser beneficiados.

Outra parte do valor do contrato servirá para melhorias em outros pontos de atenção do clube também na sede social, no Morumbi e em Cotia, onde ficam as instalações das categorias de base. Em troca do valor, a Ambev vai poder explorar publicidade estática e outras formas de exposição de sua marca no clube.

A aprovação teve apoio da ampla maioria dos conselheiros presentes à sessão de votação realizada na sexta-feira (17). Esse foi um dos poucos pontos pacíficos apontados pelo conselho deliberativo numa semana de controvérsia política para o clube.

Um bom número de conselheiros da oposição à gestão do presidente Júlio Casares votou a favor da medida. No total, houve 184 votos a favor, quatro contrários e duas abstenções, perfazendo 96,84% de aprovação. A sessão levou para apreciação dos conselheiros outros três contratos com fornecedores.

Após uma temporada esportiva aquém do esperado no futebol, a despeito da conquista do Campeonato Paulista, o clube passa por um momento de revisão do elenco e busca de reforços, mas sem muita margem de investimento.

No que diz respeito ao elenco, a tendência é que o São Paulo acabe dispensando mais do que contratando jogadores para a temporada 2022.