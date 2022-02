São Paulo aposta em passes decisivos de Nestor após mudança de função

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mudança de função trouxe efeitos imediatos para Rodrigo Nestor no São Paulo. Com a entrada de Pablo Maia no time titular, o camisa 25 pôde diminuir suas obrigações defensivas e passar a jogar mais perto do gol adversário.

Diante do Campinense, pela primeira fase da Copa do Brasil, na última quinta-feira (24), ele acabou sendo o grande destaque da equipe, coroando uma sequência de boas atuações. Ele tenta manter o bom ritmo agora de volta ao Campeonato Paulista, em confronto com o Água Santa às 15h desta segunda (28).

Na Paraíba, a qualidade de passe de Nestor fez com que o clube tricolor chegasse quatro vezes com perigo no gol. Os gols não saíram apenas porque Gabriel Sara, Alisson e Calleri, duas vezes, pararam no goleiro Mauro Iguatu, outro destaque do empate sem gols.

"Eu achei o melhor jogo dele comigo nesse ano. Nessa posição mais adiantado dele, chegando mais próximo do ataque, ele funciona bem. Deixou acho que duas vezes o Calleri e uma vez o Sara na cara do gol. É um jogador bastante técnico. Acho que o auxílio do Pablo atrás dele tem sido importante para a contenção, e ele tem um pouquinho mais de liberdade de flutuação. Fez uma ótima partida", analisou Rogério Ceni, na entrevista coletiva depois do jogo.

A lesão de Luan vinha fazendo com que Rodrigo Nestor atuasse mais recuado. O camisa 25, por muitas vezes, jogou como primeiro volante, ajudando a construir as jogadas desde o setor defensivo. Após Pablo Maia ter sido promovido ao time profissional, no entanto, o meia pôde avançar mais.

A tendência é que a continuidade da temporada permita que Nestor jogue assim. Além de Pablo, Luan está em fase final de preparação e deve estar à disposição de Ceni nas próximas semanas. O São Paulo ainda tenta a contratação de Gregore, ex-Bahia, para ser mais uma opção como primeiro volante.

O meia colombiano Andrés Colorado, recém-contratado pelo clube tricolor, é outro que pode atuar mais recuado, apesar de ter como característica de destaque a chegada à área adversária. Já regularizado, ele estará à disposição de Ceni para a visita ao Água Santa, mas deve começar do banco de reservas.

A provável escalação tricolor tem Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Reinaldo; Pablo Maia, Nestor e Gabriel Sara; Alisson, Rigoni e Calleri. O meia Nikão, que vinha sendo titular quando mostrava boa condição física para isso, agora será desfalque por ter sido infectado pelo coronavírus.

O São Paulo chegou à nona rodada na segunda colocação do grupo B do torneio estadual, com 11 pontos, três a menos que o São Bernardo, que até então tinha um jogo a mais. O Água Santa, por sua vez, tem sete pontos e é lanterna do grupo A, na briga contra o rebaixamento.

Estádio: Arena Inamar, em Diadema (SP)

Horário: 15h (de Brasília) desta segunda-feira (28)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: Paulistão Play, Youtube e Premiere