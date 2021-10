São Paulo anuncia saída de Hernán Crespo em comum acordo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hernán Crespo não é mais técnico do São Paulo. O clube anunciou nesta quarta-feira (13) que o argentino deixou o comando da equipe em comum acordo depois de uma conversa com a diretoria são-paulina.

Além de Crespo, deixam o São Paulo os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Sato, o preparador de goleiros Gustavo Nepote e o analista de desempenho Tobías Kohan. Todos eles foram contratados juntos com o treinador argentino no início da temporada.

Crespo foi contratado no início da temporada para substituir Fernando Diniz, demitido na reta final do Brasileiro de 2020. Com o peso de tirar o São Paulo da fila de oito anos sem título, o treinador argentino conduziu a equipe à conquista do Paulistão, vencendo o Palmeiras na final.

Depois disso, no entanto, não conseguiu manter o desempenho. Sofrendo com o alto número de lesões no elenco, o São Paulo acabou sendo eliminado da Libertadores para o Palmeiras e da Copa do Brasil para o Fortaleza.

No Brasileirão, a equipe venceu pela primeira vez apenas na décima rodada e nunca conseguiu deixar a parte de baixo da tabela. O time tricolor encerrou a última rodada, após o empate sem gols com o Cuiabá, jogo que marcou a despedida de Crespo, na 13ª colocação, com 30 pontos.

O treinador argentino deixa o clube depois de 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas no período, um aproveitamento de 57,23%. O auxiliar Juan Branda comandou o São Paulo em quatro jogos enquanto Crespo se recuperava da Covid-19.