São Paulo anuncia a renovação de Arboleda até 2024

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta quinta-feira (23) a renovação do contrato do zagueiro Robert Arboleda até 2024. A confirmação encerra uma novela que se arrasta desde o meio da temporada, quando a primeira oferta são-paulina havia sido recusada pelos agentes do jogador.

"É com muita alegria, muita satisfação que comunicamos a renovação desse zagueiro que é um dos maiores atletas do futebol mundial. Arboleda é um símbolo de garra, vontade, dedicação, disciplina e técnica. Ele continua conosco para que o são Paulo volte a partir de 2022 a se tornar protagonista de novo", disse o presidente Julio Casares, em suas redes sociais.

Como mostrou a coluna do Menon mais cedo, Arboleda receberá um aumento de 120% no salário. Os vencimentos dele eram considerados baixos pelo status que ele possui no clube, sendo um dos líderes do elenco.

O acordo com o São Paulo estava acertado desde o mês passado, mas um imbróglio envolvendo os procuradores do atleta atrasaram a negociação. O time do Morumbi negociava com o equatoriano José Chamorro, que foi apontado por Arboleda como seu representante legal.

No início deste mês, no entanto, o empresário Joseph Lee entrou em contato com o São Paulo dizendo ser o verdadeiro representante de Arboleda - ele tem uma boa relação com o clube por ter participado da negociação que trouxe Hernanes. O zagueiro equatoriano assinou procurações com os dois empresários, o que deixou o São Paulo sem uma segurança jurídica de assinar a renovação.

Com o problema contornado, as partes ficaram livres para se acertarem a oito dias de o zagueiro poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. A expectativa é que o anúncio fosse feito apenas depois da virada do ano, quando Arboleda volta das férias no Equador, mas a novela terminou às vésperas do Natal.

Arboleda tem sido peça fundamental da defesa são-paulina. Ele e Miranda são os titulares quando o time joga com apenas dois zagueiros. Quando a formação muda para três, eles costumam ter a companhia de Léo.

Com a permanência de Arboleda garantida, o São Paulo agora vai ao mercado em busca de um reserva para o equatoriano. O clube tenta o empréstimo do zagueiro Cacá, ex-Cruzeiro e que está no Japão. Ele chegaria para ocupar a vaga deixada por Bruno Alves, que irá para o Grêmio.