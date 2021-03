São Paulo anuncia a contratação de Luis Orejuela por quatro temporadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (11), a contratação de Luis Orejuela por quatro temporadas. O atleta, que pertencia ao Cruzeiro, já havia chegado a um acordo com o clube tricolor no início de março e só dependia de exames médicos e da assinatura do vínculo para ser confirmado como reforço.

O colombiano de 25 anos chega ao Morumbi em um acordo de 2 milhões de euros (R$ 13,28 mi na cotação atual). O valor será pago em duas parcelas idênticas. A primeira será quitada ainda nesta temporada, e a segunda só deve ser paga em 2022, conforme as tratativas.

Além da compensação financeira, o São Paulo ainda assumirá uma dívida do Cruzeiro com o jogador e aceitou abater o débito dos mineiros por causa do empréstimo de Everton Felipe, na temporada passada.

Luis Orejuela é o terceiro reforço oficialmente confirmado pelo clube em 2021. Além do lateral direito, a diretoria acertou as chegadas do atacante Bruno Rodrigues e do zagueiro Miranda.