São Paulo anuncia a contratação de Giuliano Galoppo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo oficializou o seu mais novo reforço, o argentino Giuliano Galoppo. Para trazer o meia do Banfield-ARG, o time tricolor desembolsou cerca de 6 milhões de euros (R$ 32 mi), que deverão ser pagos ao longo de seis meses. Com isso, o jogador é o reforço mais caro da história do clube, superando os R$ 27 milhões pagos para trazer Pablo do Athletico-PR, em 2019. O meio-campista está liberado para defender o time tricolor na Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (28), às 20h, no Morumbi. Ele teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está regularizado.

Em entrevista ao UOL Esporte, Julio Casares, presidente do clube tricolor, havia admitido que a instituição monitorava o atleta há um ano. O clube contará com o aporte financeiro de investidores, como revelou o colunista Marcelo Hazan.

Durante a negociação, veículos de imprensa da Argentina apontavam que a equipe poderia desembolsar aproximadamente US$ 8 milhões, o equivalente a R$ 43 milhões, algo que foi negado por Casares. "[...] Nós não temos essa condição e eu acho um valor excessivo", esclareceu Casares.

O valor da compra, inclusive, foi motivo de impasse entre as diretorias. Considerado uma das 'joias' reveladas pelo time argentino, o meia de 23 anos participou de 27 partidas nesta temporada — divididas entre a Sul-Americana e os campeonatos argentinos — com oito gols e duas assistências. A sua chegada ao Morumbi tem como principal intuito ajudar a equipe que sofre com as recorrentes lesões em seu elenco e, recentemente, vendeu Gabriel Sara ao Norinch-ING, por cerca de R$ 61 milhões.

A sua polivalência foi uma das características que chamou a atenção da diretoria são-paulina. Em entrevista ao UOL Esporte, Pablo Sarinelli, analista de dados da Football Data Agency, disse que "Galoppo é um meio-campista tridimensional. Defende, joga e ataca. Jogando de área a área. A diferença é que ele pisa na área e tem qualidade para definir as jogadas nela, por isso tem uma boa média de gols, mesmo sendo um meia".

Vale lembrar que no início de julho, o argentino foi decisivo para o Banfield, em partida contra o Boca Juniors, pelo campeonato local. Além de ter marcado um gol de voleio, o atleta deu uma assistência e comandou a equipe na vitória por 3 a 0. O meio-campista também teve uma boa atuação na partida pela Sul-Americana, diante do Santos, que aconteceram no início de abril e final de maio.