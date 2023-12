São Paulo anuncia a contratação de Damián Bobadilla

Com Bobadilla, o São Paulo tem dez estrangeiros no elenco para a temporada 2024. O que excede o limite em competições organizadas pela CBF por três.

Ele é filho de Aldo Bobadilla, histórico ex-goleiro do Cerro com curta passagem pelo Corinthians.

Há alguns dias, André Hernan antecipou que o jogador 22 anos vai assinar um vínculo de quatro anos com o clube paulista. Bobadilla foi um dos destaques de sua equipe na última temporada, recebendo prêmios ao fim do Campeonato Paraguaio.

