São Paulo amplia tabu no Morumbi contra o Corinthians e vence 1ª com Ceni

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Numa partida em que se mostrou mais intenso e eficiente, o São Paulo derrotou o Corinthians por 1 a 0 nesta segunda-feira (18) e, assim, ampliou uma longa invencibilidade que defende contra o rival no Morumbi.

Em partida pelo Campeonato Brasileiro, o time tricolor chegou ao oitavo clássico Majestoso seguido sem perder em seus domínios. Agora, são cinco vitórias e três empates --o último triunfo corintiano na casa do adversário foi em 2017, quando ganhou por 2 a 0 na semifinal do Paulista.

Foi, ainda, a primeira vitória da equipe são-paulina desde o retorno de Rogério Ceni, contratado na semana passada para o lugar do argentino Hernán Crespo. O ex-goleiro e ídolo estreou no empate por 1 a 1 com o Ceará, na quinta-feira (14).

Além da confiança que os tricolores ganham com o resultado, chegam aos 34 pontos, sobem para a 12ª posição, na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana, e abrem seis para o Juventude, o 17º e primeiro na parte vermelha da tabela.

O Corinthians, que tinha a chance de igualar a pontuação do Palmeiras, quarto colocado, fica estacionado nos 40 pontos e permanece na sexta posição.

Custou para o time de Sylvinho não ter conseguido controlar o ímpeto inicial do São Paulo. Nos primeiros dez minutos, os donos da casa armaram uma pressão e chegaram a balançar as redes duas vezes.

Primeiro, Luciano teve um gol anulado por impedimento logo aos dois minutos. Cinco minutos depois, nem o vídeo salvou os corintianos quando Calleri se meteu no meio dos dois zagueiros e desviou para o fundo da rede de Cássio, aos sete.

Só a partir daí foi que o Corinthians conseguiu equilibrar a partida e ganhar mais campo para chegar à meta de Tiago Volpi. Mesmo assim, criou apenas duas boas chances, com Giuliano e Gabriel Pereira. Enquanto isso, o São Paulo passou a explorar os contra-ataques, sobretudo com Igor Gomes, enquanto se fechava bem atrás.

Antes do intervalo, aos 42, houve uma confusão quando Liziero se estranhou com Du Queiroz após falta do próprio volante são-paulino. Jogadores reservas dos dois times entraram em campo, mas no fim apenas o meio-campista tricolor e o zagueiro corintiano João Victor, primeiro a chegar ao atrito, foram punidos com cartão amarelo.

Ao longo da etapa final, Sylvinho tentou fazer algumas mudanças no time, como a entrada de Gustavo Silva no lugar de Adson, o escolhido para substituir Willian, mas nem assim o volume ofensivo cresceu.

Dos homens de frente da equipe alvinegra, Giuliano era o mais participativo e quem mais levava perigo ao são-paulino, mas não chegou a exigir grandes defesas de Volpi.

Ceni, que já voltou do intervalo com Gabriel no lugar de Benítez para dar mais proteção ao meio-campo, viu seu time passar a administrar a vantagem. E ainda quase fez o segundo, quando Luciano acertou a trave.

Depois da vitória, o São Paulo volta a campo no domingo (24), quando vai encarar o Red Bull Bragantino. O Corinthians terá pela frente o Internacional, no mesmo dia.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Orejuela (Diego Costa), Arboleda, Léo, Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara (Marquinhos) e Martín Benítez (Gabriel); Luciano (Rodrigo Nestor) e Calleri (Pablo). T.: Rogério Ceni

CORINTHIANS

Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Jô); Gabriel Pereira (Gustavo Mantuan), Giuliano, Renato Augusto e Adson (Gustavo Silva); Roger Guedes. T.: Sylvinho

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Cartões amarelos: Liziero, Arboleda e Gabriel (São Paulo); João Victor e Roger Guedes (Corinthians)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gol: Calleri (SAO), aos 7'/1ºT