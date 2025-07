São Paulo ainda não tem acordo com Zubeldía a 6 dias de estreia de Crespo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo ainda não assinou a rescisão contratual de Luis Zubeldía e, por isso, não pode registrar Hernán Crespo no BID. O clube estreia no Brasileirão no próximo dia 12, contra o Flamengo.

Segundo pessoas ligadas à carreira de Zubeldía, ainda não há acerto financeiro com o São Paulo para assinar a rescisão. A saída do técnico foi anunciada no dia 16 de junho, há 20 dias.

Os representantes de Zubeldía confirmaram que seguem negociando os termos da rescisão e esperam que a proximidade com a estreia de Crespo acelere o acerto. As conversas envolvem questões burocráticas e financeiras sem acordo até o momento.

O São Paulo agiu rápido e fechou a contratação de Hernán Crespo para o lugar de Zubeldía. O novo treinador, porém, ainda não foi inscrito oficialmente como técnico do clube.

A inscrição no BID depende da rescisão formal do vínculo anterior. A CBF só permite o registro de um novo técnico após a baixa do treinador anterior no sistema.

O São Paulo volta a campo no dia 12 de julho contra o Flamengo, no Maracanã. Até lá, o clube precisa resolver a situação contratual para que Crespo esteja apto a estrear.TEU