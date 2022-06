São Paulo acerta contratação de Marcos Guilherme, ex-Santos e Inter

Marcos Guilherme jogou no São Paulo em 2017 e 2018. Naquela época, ele não chegou a ser treinado por Rogério Ceni, demitido semanas antes da sua contratação. Ele estreou sob o comando de Dorival Junior, hoje técnico do Flamengo.

Ceni pede a contratação de um jogador deste perfil há meses, mas o São Paulo não conseguiu fechar com Soteldo, Douglas Costa e Luis Henrique, alguns dos nomes tentados no início do ano.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou a contratação de Marcos Guilherme, ex-Santos e Internacional. O meia-atacante negociou rescisão com o Colorado e ficou livre após retornar do empréstimo ao Peixe.

